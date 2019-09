Gazzetta di Parma: "Benedetto autogol"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola pone prima pagina la vittoria dei crociati nel derby contro il Sassuolo, arrivata a tempo scaduto grazie ad un autogol rocambolesco. "Benedetto autogol", titola il quotidiano, che poi prosegue: "Il Parma vince al 94' contro la malasorte". Dopo due reti annullate dal VAR ed un rigore sbagliato da Roberto Inglese, la rete da tre punti arriva in pieno recupero con un autogol di testa di Bourabia. Poi il triplice fischio e la festa crociata per i tre punti raccolti.