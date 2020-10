Gazzetta di Parma: "Bienvenido Lautaro Valenti: Parma a caccia di altri colpi"

vedi letture

"Bienvenido Lautaro Valenti: Parma a caccia di altri colpi", titola stamane la Gazzetta di Parma. E' arrivato ieri a Parma, nel tardo pomeriggio, il primo colpo del Parma nell'era Krause. Lautaro Valenti, difensore classe 1999 nel giro delle nazionali argentine, è arrivato dal Lanus per una cifra vicina agli otto milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Un primo colpo importante per i crociati, che ora, con mister Liverani in prima linea, aspettano ulteriori rinforzi in questi ultimi giorni di mercato. Il primo potrebbe arrivare dalla Francia, con Wylan Cyprien, centrocampista del Nizza, per il quale il Parma ha già avanzato un'offerta importante.