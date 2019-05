Gazzetta di Parma - Biglietti a ruba, i Boys caricano i crociati

Nella prima pagina per la Gazzetta di Parma c'è spazio anche per il calcio. I tifosi del Parma stanno infatti rispondendo presente all'appello della società, che per il match con la Fiorentina ha disposto prezzi simbolici per i biglietti, che costeranno appena un euro. Un'iniziativa dal grande successo, visto che i tagliandi sono andati a ruba. Intanto i Boys, cuore del tifo organizzato gialloblu, hanno caricato i crociati con un comunicato ufficiale. Il Parma sente molto questa sfida, che verrà vissuta come una vera e propria finale per assicurarsi la conferma della Serie A.