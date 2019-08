© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola pone in taglio basso la prestazione crociata contro la Juventus di sabato pomeriggio, buttando poi un occhio al mercato: "Buoni segnali contro la Juve. In arrivo Pezzella?". La partita giocata dai gialloblu contro la formazione di Maurizio Sarri lascia ben sperare i tifosi del Parma, che hanno visto una squadra che ha provato ad imbastire qualche trama di gioco, cercando di tenere un baricentro leggermente più alto rispetto alla scorsa stagione. Ora si aspettano i rinforzi dal mercato per il pacchetto arretrato. Ed il quotidiano si chiede se sarà oggi il giorno di Giuseppe Pezzella, telenovela che ha tenuto banco per tutto il calciomercato, e che ieri ha giocato quasi tutta la partita contro il Milan.