Gazzetta di Parma: "C'è Brunetta. Darmian all'Inter, ma potrebbe esserci con l'Hellas"

"C'è Brunetta. Darmian all'Inter, ma partirà lunedì", titola la Gazzetta di Parma stamane in edicola in taglio alto. Sono diversi i colpi portati a compimento ieri dal Parma, primo fra tutti quello dell'argentino Juan Brunetta, trequartista classe 1997 in arrivo dal Godoy Cruz. Poi Simon Sohm dallo Zurigo e Amad Traoré dall'Atalanta, con Hans Nicolussi Caviglia in chiusura. In uscita resta da registrare la partenza di Matteo Darmian oggi a Milano per le visite mediche, come abbondantemente preannunciato: potrebbe però esserci per il match contro l'Hellas Verona.