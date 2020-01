"Kurtic primo colpo per il centrocampo. Ora chi parte?": così la Gazzetta di Parma sul mercato del club crociato. E' fatta per il centrocampista, in arrivo dalla SPAL. Per lo sloveno, pagato 4 milioni di euro, il Parma ha battuto la concorrenza di Genoa e Torino. Spunta anche il nome di Borini per l'attacco. Scozzarella piace al Perugia di Cosmi, il Verona chiede Sprocati.