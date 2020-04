Gazzetta di Parma: "Calcio, la FIGC passa la palla alla politica"

Il calcio prova a ripartire. Nella giornata di ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha consegnato ai ministri Speranza e Spadafora il protocollo per il ritorno in campo per essere valutato e, eventualmente, approvato. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Calcio, la FIGC passa la palla alla politica".