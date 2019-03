Gazzetta di Parma: "Calcio violento: insulti razzisti e spintoni"

"Calcio violento. Altri due episodi, insulti razzisti e spintoni in campo". La Gazzetta di Parma, che dà ampio spazio al 6-0 dell'Italia sul Liechtenstein arrivato ieri proprio al Tardini, in prima pagina dà però anche ampio spazio alla vicenda del giocatore del Borgo San Donnino che offende un ragazzo di colore del Felino. Mentre in un'altra partita delle serie minori il dirigente del Fontanellato spinge l'arbitro. Si parla, per contestualizzare gli eventi, di gare del campionato Juniores provinciali, un livello di età e non solo in cui sarebbe da augurarsi di non vedere certi episodi.