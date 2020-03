Gazzetta di Parma: "Cambia l'orario della sfida alla SPAL: si gioca alle 12.30"

vedi letture

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Cambia l'orario della sfida alla SPAL: si gioca alle 12.30". Forse ci siamo. Intendiamoci, non è una gran pacchia e tanto meno c' è da stare allegri, ma almeno, salvo altri imprevisti e sviluppi funesti, la serie A sembra riuscire a rimettersi in carreggiata dopo l'allarme coronavirus che aveva di fatto bloccato lo svolgimento del campionato. Non è certo un ritorno alla normalità, visto che si giocherà almeno per un mese a porte chiuse, ma in qualche modo si dovrebbe arrivare in fondo a questa tribolata stagione. E sarà il Parma ad aprire la domenica di recuperi, alle 12,30, contro la SPAL, dopo l'ennesimo cambiamento di orario.