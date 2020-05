Gazzetta di Parma: "Cannavaro-Asprilla, quei ricordi di notte brave"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta di Parma c'è spazio per l'amarcord crociato. "Cannavaro-Asprilla, quei ricordi di notte brave" scrive il quotidiano in uno dei box nel taglio alto. Spazio dedicato al racconto su Instagram tra l'ex capitano Fabio Cannavaro e l'ex attaccante Tino Asprilla. "Ricordo che andavamo sempre nello stesso hotel in ritiro perché il proprietario era amico di Scala. Ma il proprietario aveva una figlia, carina, con 5 o 6 amiche dell'Università... Non mi ricordo chi c'era, ma siamo rimasti fino alle 5 del mattino a fare festa in camera. E il giorno dopo giocammo contro il Napoli, senza aver dormito. Perso 3 a 1" uno dei racconti del colombiano.