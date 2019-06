Gazzetta di Parma: "Cantiere Parma. Chi resta e chi andrà"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma tenta di fare il punto sui movimenti in casa Parma, tra ci resterà crociato e chi invece abbandonerà Collecchio, titolando: "Cantiere Parma. Chi resta e chi va". Il direttore sportivo Daniele Faggiano sta lavorando intensamente in questi giorni per consegnare al tecnico Roberto D'Aversa una rosa il più completa possibile in vista del ritiro. Tra i confermatissimi figurano solo Simone Iacoponi, Bruno Alves e Riccardo Gagliolo in difesa, Juraj Kucka e Antonino Barillà a centrocampo, e Gervinho davanti. Poi complici i tanti prestiti saranno numerosi i cambiamenti nella rosa crociata.