Gazzetta di Parma: "Ceravolo e Sprocati fanno le valigie"

Sulla Gazzetta di Parma oggi in edicola c'è spazio anche per il calcio cittadino in prima pagina. "Ceravolo e Sprocati fanno le valigie": titolo molto esplicativo per il giornale, che si concentra sul mercato in uscita del Parma. Sprocati potrebbe restare in Serie A (per lui c'è l'Hellas Verona), mentre per Ceravolo potrebbe profilarsi addirittura un doppio salto all'indietro, con l'ambizioso Bari che in Serie C potrebbe ripartire dall'attaccante calabrese.