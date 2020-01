© foto di WilMan

La Gazzetta di Parma, nella prima pagina dell'edizione oggi in edicola, inserisce un riquadro di mercato riguardante i gialloblù: "Cercasi punta: più Pinamonti che Paloschi", si legge. Il tutto, ovviamente, in relazione all'infortunio che costringerà Inglese a non poter dare una mano al Parma di mister D'Aversa ancora per molto.