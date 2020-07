Gazzetta di Parma: "Ci vuole grinta: tre partite in una settimana"

vedi letture

Sampdoria, Napoli e Brescia. Questo prevede il menù del Parma della prossima settimana. E se la salvezza è ormai in cassaforte da tempo, quella che è mancata nelle ultime giornate è proprio la grinta e l'attenzione che ha portato il Parma alla salvezza. Così la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Ci vuole grinta: tre partite in una settimana". Un ultimo sforzo, ancora due settimane di impegno intenso e poi ci sarà tempo per staccare la spina per qualche tempo.