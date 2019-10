© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola riporta di come siano cinque i crociati convocati dalle rispettive Nazionali in questi giorni di sosta dal campionato, titolando così: "Cinque i crociati in Nazionale". Andreas Cornelius è stato chiamato a difendere i colori della Danimarca, mentre Dejan Kulusevski e Riccardo Gagliolo saranno qualche chilometro più a nord con la Svezia. Chiamate balcaniche invece per Juraj Kucka e Kastriot Dermaku: il primo con la Slovacchia, il secondo con l'Albania.