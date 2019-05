Nella prima pagina della Gazzetta di Parma, nel taglio alto trova spazio anche il calcio. Si parla infatti di una statistica relativa al Parma, il quale, secondo la classifica dei primi tempi, sarebbe addirittura da settimo posto in classifica. Un dato che fa riflettere e certamente in controtendenza rispetto al quattordicesimo posto finale, nonché al finale di stagione difficile. I crociati devono ripartire anche da questo per fare meglio in vista della prossima stagione.