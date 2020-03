Gazzetta di Parma: "Com'è triste il Tardini. Parma-SPAL 0-1 ma ha perso il calcio"

"Com'è triste il Tardini. Parma-SPAL 0-1 ma ha perso il calcio. E la Serie A è di nuovo a rischio stop": questa l'analisi della Gazzetta di Parma in edicola oggi. Sconfitta per il Parma per 0-1 in casa nel derby con la SPAL. Ferraresi avanti con un gol di Petagna su calcio di rigore. Ma la Serie A è di nuovo a rischio stop: domani la riunione decisiva.