Gazzetta di Parma: "Con gli stadi vuoti manca l'adrenalina. Il calcio è diverso"

"Con gli stadi vuoti manca l'adrenalina. Il calcio è diverso" scrive la Gazzetta di Parma in prima pagina quest'oggi. I ducali hanno giocato la loro prima gara a porte chiuse, in casa del Torino e domani scenderanno in campo al Ferraris per la gara contro il Genoa, prima di affrontare l'Inter in casa, domenica prossima, sempre a porte chiuse.