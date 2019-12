"Tra Parma e Napoli 6 chilometri di differenza": così la Gazzetta di Parma in edicola oggi. In media, per gara, i crociati corrono molto più dei partenopei. Sabato la sfida al San Paolo, con gli azzurri che hanno esonerato Ancelotti per puntare su Gattuso (la nomina del nuovo tecnico non è ancora ufficiale). Sono 109,6 i km percorsi dai calciatori del Parma, 103,4 quelli del Napoli. Crociati secondi in questa particolare statistica (alle spalle dell'Inter, che ne fa 111,6), Napoli ultimo.