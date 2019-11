© foto di stefano tedeschi

La sosta per le nazionali ha lasciato in dono al Parma una lesione di primo grado per Andreas Cornelius. Così la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Cornelius ko. Parma spuntato". Già perché i crociati si presenteranno a Bologna domenica senza Roberto Inglese ed Andreas Cornelius, le due punte centrali, oltre che a Yann Karamoh. E resta in dubbio anche la presenza di Gervinho, che ancora non si allena con il gruppo. Un Parma senza attaccanti, che dovrà fare di necessità virtù.