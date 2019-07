© foto di ManWil

La Gazzetta di Parma, oggi in edicola, nel taglio alto dedica un riquadro alle vicende ducali. E, in particolare, alle parole, pronunciate direttamente dal ritiro austriaco di Bad Hall, di uno degli ultimi arrivati in casa gialloblù: "Cornelius: 'Parma è una grande opportunità'", il titolo con la dichiarazione dell'attaccante danese prelevato dall'Atalanta pochi giorni fa.