Gazzetta di Parma: "Corsa finita. La Roma vince e passa ai quarti"

"Parma corsa finita. La Roma vince e passa ai quarti": questo il titolo della Gazzetta di Parma dedicato al ko dei crociati in casa, contro la Roma. Si ferma agli ottavi di finale l'avventura del Parma in Coppa Italia. Una doppietta di Lorenzo Pellegrini (il bis su rigore) stende la formazione di D'Aversa che non concede il bis dopo l'esaltante vittoria in campionato di 2 mesi fa. Pellegrini dedica la vittoria a Zaniolo.