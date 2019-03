© foto di IceOnFire PC

E' Daniele Faggiano a prendersi la scena nei giorni dopo la sconfitta contro la Lazio in casa Parma: l'edizione odierna della Gazzetta di Parma, quotidiano più diffuso del territorio, fa cenno alle critiche ricevute e accettate dal club dopo la pessima prova all'Olimpico, ma spinge anche verso l'unione in vista della fine del campionato, col Parma a caccia ancora di quella manciata di punti che garantirebbe la salvezza in Serie A.