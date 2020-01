© foto di proto1

La Gazzetta di Parma dedica un titolo in prima pagina alla formazione gialloblù, di scena oggi a Bergamo contro l'Atalanta. "Crociati, arruolati Cornelius, Inglese e Siligardi" scrive il quotidiano. Tornano a disposizione gli attaccanti. Per i crociati un attacco da inventare (Cornelius e Inglese non sono ancora al 100%) e Gagliolo da sostituire contro una squadra in gran forma.