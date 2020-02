vedi letture

Gazzetta di Parma: "Crociati da favola. Gruppo, qualità e contropiede"

Il Parma è sesto in classifica, in compagnia di Milan ed Hellas Verona, con 35 punti che lasciano aperte speranze europee. Così la Gazzetta di Parma titola: "Crociati da favola. Gruppo, qualità e contropiede, il "brevetto" per volare". I ragazzi di mister D'Aversa stanno stupendo tutti per capacità di affrontare i numerosi infortuni e le tante defezioni senza troppi problemi, da gruppo vero ed unito, stringendo i denti. E non è da dimenticare la qualità, che in questa stagione è stata alzata notevolmente nella rosa del Parma, facendo pur sempre affidamento su un'arma letale come il contropiede, che i crociati sanno gestire alla perfezione.