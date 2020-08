Gazzetta di Parma: "Crociati, Darmian verso l'addio"

Possibile futuro lontano da Parma per Matteo Darmian. Il terzino del Parma deve discutere la sua situazione con l'Inter e non è escluso un suo passaggio in nerazzurro. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Crociati, Darmian verso l'addio".