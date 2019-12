© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in prima pagina sulle prossime gare dei crociati: "Parma in campo per l'Epifania e Sant'Ilario". Il Parma lunedì 6 dicembre affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, con calcio d'inizio alle ore 15.00, mentre una settimana dopo, per Sant'Ilario, patrono della città, i crociati scenderanno in campo al Tardini contro il Lecce per l'ultima del girone di andata.