Gazzetta di Parma: "Crociati in campo: tanti assenti contro la Samp"

vedi letture

Sfida casalinga per il Parma. I gialloblu di D'Aversa ospiteranno questo pomeriggio la Sampdoria al "Tardini" per inseguire una vittoria che manca ormai dal 23 giugno. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Crociati in campo: tanti assenti contro la Samp".