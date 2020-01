© foto di stefano tedeschi

Grande vittoria per il Parma, che vola a quota 31 in classifica e ora può cominciare a cullare sogni differenti dalla semplice salvezza. La Gazzetta di Parma titola: "I crociati vincono 2 a 0 con i gol svedesi e sono sesti". Sono stati Dejan Kulusevski e Riccardo Gagliolo, i due nazionali svedesi, ad andare a segno contro l'Udinese, regalando tre punti preziosissimi ai crociati. Ora sesto posto in classifica, in coabitazione con Milan e Cagliari: e saranno proprio i sardi gli avversari dei gialloblu nel prossimo turno, in un match dal sapore europeo.