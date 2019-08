© foto di ManWil

Un mercato ricco di volti nuovi e con tante conferme, ma anche la voglia di puntare in primis alla salvezza. In casa Parma, è il tecnico crociato a esporsi sull'argomento. E la Gazzetta di Parma, a tal proposito, titola così in prima pagina: "Parla D'Aversa: 'Dobbiamo abituarci a lottare e soffrire'".