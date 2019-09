Gazzetta di Parma, D'Aversa: "Con il Sassuolo tanta voglia di riscatto"

Oggi al Tardini il derby tra Parma e Sassuolo. D'Aversa carica i suoi: "Con il Sassuolo tanta voglia di riscatto", scrive la Gazzetta di Parma in prima pagina. D'Aversa tira fuori lo scudo e protegge i suoi giocatori. "Se nel secondo tempo di Roma il Parma è tornato in campo più molle, allora la colpa è mia. Evidentemente non sono riuscito a dirgli quello che c'era da fare". Oggi la gara contro i neroverdi al Tardini.