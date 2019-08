Gazzetta di Parma: "D'Aversa lucida il tridente: è un'arma in più"

In prima pagina, la Gazzetta di Parma oggi in edicola regala tanto spazio alla squadra crociata. Vengono riportate così le parole dell'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa: "Il tridente è un'arma in più". Archiviata l'amichevole con la Sampdoria, per gli emiliani c'è ora nel mirino il primo impegno ufficiale della stagione: domenica prossima al Tardini arriva il Venezia, per il terzo turno della Coppa Italia.