"D'Aversa ora ricorda alcuni suoi predecessori": così la Gazzetta di Parma nella sua sezione sportiva. I crociati sono ottavi in classifica, Roberto D' Aversa sta guidando il Parma in questa avvio di stagione in maniera splendida, dopo aver peraltro centrato tutti gli obiettivi che la società gli aveva posto nelle tre precedenti annate e l'ottimo inizio fa sorgere dei paragoni con gli illustri ex allenatori del Parma. Un po' Scala, un po' Ranieri, un po' Guidolin: D'Aversa ha tratti in comune con vari big.