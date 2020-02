vedi letture

Gazzetta di Parma: "D'Aversa punta su Hernani"

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma titola in taglio alto: "D'Aversa punta su Hernani". Quando si parla dei progressi che il Parma ha fatto quest' anno rispetto alla versione della passata stagione è bene non dimenticarsi il contributo del centrocampista brasiliano a cui d'altra parte D' Aversa ha dato subito piena fiducia alternandolo in due posizioni assai diverse fra loro: quella di play maker e quella di interno di centrocampo. All'inizio ha stentato, ma nelle ultime uscite ha mostrato un balzo in avanti importante, mettendo a disposizione della squadra tutte le sue doti.