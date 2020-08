Gazzetta di Parma: "D'Aversa, risoluzione o sarà esonero"

Sono giorni bollenti in casa Parma, con il cambio prima in cabina di regia, con il nuovo direttore Marcello Carli, e poi in panchina, con Roberto D'Aversa che a brevissimo non sarà più l'allenatore crociato. "D'Aversa, risoluzione o sarà esonero", titola oggi la Gazzetta di Parma. Dopo quattro lunghi anni pieni di soddisfazioni termina il rapporto tra la società gialloblu ed il tecnico abruzzese ed ora le parti sono in contatto per trovare una soluzione per chiudere anticipatamente il contratto.