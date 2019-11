Gazzetta di Parma: "D'Aversa sfoglia la rosa corta. Rebus attacco"

La Gazzetta di Parma in edicola oggi si sofferma sulla rosa corta a disposizione del tecnico dei crociati: "D'Aversa sfoglia la rosa corta. Rebus attacco" scrive il quotidiano in prima pagina. Il Parma domenica dovrà fare a meno dell'attacco quasi al completo, da Inglese a Cornelius, da Karamoh a Gervinho, tutti ko. Assenti anche i centrocampisti, Hernani squalificato e Grassi ancora out. Si pensa al 5-3-2 con Sprocati e Kulusveski in avanti ma anche al 4-4-2 e al 4-3-3, con Kucka che nell'ultimo caso avanzerebbe nel tridente offensivo.