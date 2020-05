Gazzetta di Parma: "Da domani allenamenti, due giocatori in isolamento"

"Da domani allenamenti, due giocatori in isolamento". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma. La formazione gialloblu tornerà domani in campo per le sedute in gruppo ma due giocatori sono risultati positivi al primo test per il Covid-19.