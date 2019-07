© foto di stefano tedeschi

Jacopo Dezi nella prima uscita stagionale ha trovato per ben 5 volte la via della rete, seppur contro un avversario modesto, dimostrando di essere tra i più in forma. Su di lui le voci di mercato sono tante e difficilmente resterà a Parma. Ieri, prima dell'allenamento si è concesso ai giornalisti presenti in ritiro, ed oggi la Gazzetta di Parma titola: "Mercato? Macchè, penso solo ad allenarmi", riportando le parole di Dezi. Su di lui sono insistenti le voci che lo vorrebbero ad Empoli, ma sono tante le squadre che lo seguono in cadetteria.