© foto di stefano tedeschi

Non c'è tempo per sedersi in questa settimana di campionato, e così per il Parma è già tempo di vigilia, e la Gazzetta di Parma titola: "Domani si torna già in campo". Dopo il bel pareggio di San Siro contro l'Inter, il Parma tornerà in campo domani al Tardini contro l'Hellas Verona di Juric, reduce dalla sconfitta interna contro il Sassuolo. Per i crociati un'ulteriore occasione di mostrare segnali positivi sotto l'aspetto della mentalità e della continuità, soprattutto perché la sfida rappresenta unno scontro diretto da giocare tra le mura amiche.