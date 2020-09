Gazzetta di Parma: "Dopo Darmian, anche Gervinho è in orbita Inter"

vedi letture

C'è spazio anche per il mercato in uscita dei crociati sull'apertura odierna della Gazzetta di Parma: "Dopo Darmian, anche Gervinho è in orbita Inter", titola di spalla il quotidiano. Ormai imminente l'approdo dell'ex United alla corte di Antonio Conte: sostituirà Candreva, passato alla Samp. Ma l'asse di mercato con i nerazzurri potrebbe non interrompersi: a Marotta interessa anche Gervinho.