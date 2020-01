"Dopo il ceffone dell'Atalanta arriva Kurtic": così la Gazzetta di Parma in prima pagina. Il ko per 5-0 con la Dea può essere salutare. La proprietà e il diesse Faggiano, non volendo rischiare un altro girone di ritorno sofferto, stanno lavorando sul mercato. La prima operazione dovrebbe essere definita a ore: si tratta dell'acquisto del cartellino di Jasmin Kurtic dalla SPAL.