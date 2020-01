Gazzetta di Parma: "Doppio Ronaldo, al Parma non basta Cornelius"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma titola in prima pagina sulla buonissima prestazione offerta dai crociati all'Allianz Stadium: "Doppio Ronaldo, al Parma non basta Cornelius". Al Parma non riesce la clamorosa rimonta di un anno fa allo Stadium, e stavolta deve arrendersi ai bianconeri, che passano due volte con il campione portoghese Cristiano Ronaldo. Gli uomini di D'Aversa sono comunque rimasti in partita fino alla fine, mettendo in apprensione la difesa bianconera. Problemi per Roberto Inglese, costretto ancora una volta ad uscire per infortunio.