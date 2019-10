Gazzetta di Parma: "E adesso chi giocherà centravanti?"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma si interroga su chi sarà l'attaccante centrale del Parma nella sfida di domani pomeriggio a San Siro contro l'Inter, titolando: "E adesso chi giocherà centravanti?". Secondo il quotidiano L' idea più semplice potrebbe essere quella di schierare Karamoh centravanti. Chiaramente non farebbe la torre, ma punterebbe tutto sul movimento e sull'attacco alla profondità. C'è poi la possibilità che sia Gervinho, come accadde l' anno scorso quando mancarono sia Inglese che Ceravolo, anche se non ha incantato da punta centrale.