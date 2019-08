© foto di stefano tedeschi

Giuseppe Pezzella può essere ormai considerato un nuovo giocatore del Parma. Il terzino sinistro ha lasciato l'Udinese e ha sostenuto le visite mediche con il club ducale. L'arrivo del laterale classe '98 ex Udinese e Genoa trova spazio nella prima pagine de La Gazzetta di Parma: "Parma, ecco Pezzella" scrive il quotidiano. È finita l'attesa per Giuseppe Pezzella: l'esterno mancino è arrivato ieri a Parma da Udine, dove domenica aveva giocato e vinto contro il MIlan. "Sono felicissimo di essere qui. Sono carico per la nuova stagione" ha detto Pezzella avvicinato nella hall dell'Hotel De la Ville.