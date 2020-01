© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "E' caccia all'attaccante: girandola di nomi". Sono tanti i nomi accostati al Parma per sostituire l'infortunato Roberto Inglese, che domani sarà in Finlandia per un consulto medico sull'infortunio riportato domenica all'Allianz Stadium. Si parla di Sebastiano Esposito, classe 2002 dell'Inter, o sempre dall'Inter, via Genoa, il classe 1999 Andrea Pinamonti, con più esperienza sulle spalle. Sempre in casa Genoa poi si trova Sanabria, un'altra delle idee crociate. E poi infine il solito Alessandro Matri, che da diverse sessioni viene ormai accostato al Parma.