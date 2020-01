"E' caccia alla punta ma non serve fretta": questo il titolo della Gazzetta di Parma dedicato alle vicende di mercato della formazione gialloblù. "Ormai è chiaro che il mercato del Parma si chiuderà proprio nelle ultime ore di questa finestra invernale" scrive il quotidiano. Molti affari dipendono da altri affari e per questo motivo si arriverà alle ultime ore del mercato per definire le varie situazioni.