Gazzetta di Parma e il mercato: "Saluteremo Calaiò e rivedremo Ripoli?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio ad una prima analisi di mercato per gennaio in casa Parma dalle colonne della Gazzetta di Parma. "Il mercato è ormai alle porte" titola il quotidiano che poi si domanda: "Saluteremo Calaiò e rivedremo Ripoli?". "Ceravolo ha molte richieste - si legge ancora -, Baraye verso l'estero. In entrata oltre al terzino rosanero piacciono Rog e Ounas del Napoli".