Gazzetta di Parma: "E' subito Parma-Juve!"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola apre in prima pagina proprio con una notizia calcistica riguardante la squadra della città. "E' subito Parma-Juve!", il titolo del quotidiano, che dunque riferisce come i crociati debutteranno nella nuova stagione ospitando i bianconeri. Mister Roberto D'Aversa promette: "Ce la giocheremo". Partenza con il botto dunque: si giocherà il 24 o il 25 agosto. La prima trasferta vedrà invece i crociati impegnati sul campo di Udine.

E' tornato Asprilla - Sempre in prima pagina, spazio a una curiosità legata all'universo Parma. E' infatti tornato in città Faustino Asprilla, indimenticato campione colombiano che a inizio anni '90 fece innamorare tutta la città con le sue giocate. L'ex attaccante sta infatti girando un docufilm: questo il motivo della sua visita in Emilia.