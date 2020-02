Gazzetta di Parma: "E' ufficiale: con la SPAL si gioca al Tardini, a porte chiuse"

La Gazzetta di Parma in edicola oggi si sofferma sulla prossima sfida dei crociati. "E' ufficiale: Parma-SPAL si gioca a porte chiuse": scrive il quotidiano in prima pagina. E' arrivata la decisione ufficiale di Governo e Lega: il Parma, per la prima volta nella sua storia, giocherà al Tardini, senza il suo pubblico. Gara in programma domenica alle ore 15.