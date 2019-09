Gazzetta di Parma: "E' un Parma da corsa"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola, nella sua sezione sportiva, titola: "E' un Parma da corsa". Come se non bastassero le sensazioni di chi ha assistito alle prime uscite stagionali dei crociati ci sono i dati a testimoniare come il Parma 2019/2020 sia una squadra devota alla corsa e al sacrificio, con il suo maggior interprete in Dejan Kulusevski. I crociati nei primi 180 minuti del campionato guidano la classifica delle squadre con più chilometri percorsi, con lo svedese Kulusevksi che nella gara contro l'Udinese è risultato essere il giocatore che ha corso di più dell'intera Serie A, distanziando di oltre un chilometro gli altri sul podio.